أعلن الفنان السوري ياسر العظمة، الخميس، عن حصوله على جنسية الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال منشور دونه عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ياسر العظمة عبر حسابه على انستغرام: “إنها الإماراتْ … شمسُ الخليجِ الساطعة

تحتضنُ المهارات … والمواهب المبدعة”.



وتابع “شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة ، بمنحي الجنسية الإماراتية . فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات .. حفظ الله سموه وحفظ شعب الإمارات الشقيق”.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قد منحت عددا كبيرا من الفنانين العرب والسوريين الإقامة الذهبية في الآونة الأخيرة، منهم تيم حسن، مها المصري، سحر فوزي، نظلي الرواس، كاريس بشار، قصي خولي، ديمة الجندي، ناصيف زيتون وغيرهم الكثير.

في سياق آخر كان الفنان السوري ياسر العظمة كان قد أعلن مؤخرا عن خروج مسلسله “السنونو”، من السباق الرمضاني الفائت بسبب عدم انتهاء العمليات الفنية، واعدا الجمهور بأن يعرض عقب شهر رمضان المبارك.