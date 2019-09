بعد نادين نسيب نجيم.. ممثلة عربية تعلن طلاقها أيضاً بكل رقي

View this post on Instagram

منذ أشهر ، اخترنا، مروازي محمد و انا، انهاء زواجنا الذي دام عشر سنوات، اتحاد لا يؤطره فقط رابط زواج، بل صداقة متينة و شراكة إنسانية و عملية حقيقية أساسها الاحترام و المودة و الحب و المشاركة، سنبقى شركاء إلى الأبد، هو عائلتي و سندي و انا له بالمثل. ولم أكن لاجد افضل منه ابا لأولادنا زينة و المهدي، بل هو ابني الثالث. جاء إنهاء رابط الزواج بيننا بعد تفكير هادئ و عميق، سنواصل المشوار العائلي معا، سنكون الرفيق و السند لبعضنا البعض و لأبنائنا الحصن الحصين. فالعائلة تبقى للأبد.