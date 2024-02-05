بعد النجاح الكبير الذي حققه «مسلسل حالة خاصة»، كشف بطل العمل الفنان الشاب طه دسوقي كواليس العمل، حيث أكد أن شخصية «نديم» وتفاصيلها شجعته على القبول بدوره في المسلسل.

طه دسوقي يظهر مع صاحب شخصية “نديم” الحقيقية

وقد كشف طه دسوقي، عن شخصية “نديم: الحقيقية التي جسدها في مسلسله “حالة خاصة” وحقق نجاحًا كبيرًا، من خلال فيديو مع شاب يدعى “عبدالله”.

وظهر طه دسوقي في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الأجتماعي، وهو يشكر الشاب عبدالله، حيث قال : “شكرًا يا عبدالله أنك علمتني حاجات كتير جدًا وساعدتني، وصافحه ومازحه قائلًا “ممكن احضنك.. ورد عليه عبدالله طبعًا”.

وخلال لقائه مع منصة “واتش آت” قال طه دسوقي : “أنا ونديم بنشترك في صفة التردد، وأنا كمان روتيني، لما بتعود على حاجة وتتغير بعترض والحاجة المختلفة، أن نديم يشرب شاي ولبن أنا بشرب قهوة”.

وتابع: “مسؤولية الدور ده إني بجسد شخص عنده توحد، فمعنديش مساحة للارتجال، فكان سؤالي لو حد في الموقف ده هيعمل إيه”.

وأوضح: “مشهد الإنترفيو، المشهد في حفظ كتير والمفروض إن نديم يكون حافظ الكلام مثل اسمه، فهو شاطر جدًا في المحاماة، وصعوبة المهمة عند نديم إنه يكون شاطر في مهارات التواصل ودي اللي كان عنده نقص فيها لأنه عملي جدًا”.

واستطرد: “تحمست للورق أن الشخصية عندها توحد، وده كان شيئا مشجعا لي كممثل وكشخص إني أعرف عن الحالة دي أكتر”.

قصة مسلسل «حالة خاصة»

تدور قصة مسلسل «حالة خاصة» حول شاب مصاب بالتوحد، واسمه”«نديم أحمد أبو سريع»، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر نديم، الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج، التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل «حالة خاصة»

«حالة خاصة» مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي، ويعد العمل أول بطولة مطلقة له، يشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل، حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

واستطاع المسلسل تصدر محركات البحث على موقع جوجل مع عرض كل حلقتين جديدتين على مدار الأسابيع الماضية، بعدما خلق حالة درامية متفردة وتناول طبيعة حياة مرضى طيف التوحد وبص روح الأمل والطمأنينة لدى العائلات، وإظهار أنهم لا يندرجون تحت فئة الأمراض الصعبة ولديهم قدرات خاصة.

“حالة خاصة” أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها “على باب العمارة” بطولة حاتم صلاح، “بالطو” بطولة عصام عمر، و”اتزان” بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و”ريفو” الجزء الأول والثانى “تحقيق” بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »