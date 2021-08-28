عبرت الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ عن سعادتها العارمة بعد النجاح الذي حققته حفلتها الاولى في جدة، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رحمة رياض مقطع فيديو يرصد لحظة وصولها الى جدة والتمرينات التي اجرتها وصولا الى مشاهد من الحفل.

وعلقت رحمة على الفيديو كاتبة: “كل شي بجدة غير.. شكرا جزيلا معالي المستشار وشكرا هيئة الترفيه على هالفرصة الرائعة وعلى مجهوداتكم واهتمامكم”.

وكانت رياض قد كتبت قبل ذلك :”يعني مو قادرة أوصف شعوري بهاللحظة، اني طايرة من الفرحة بسبب هالمحبة اللي وصلتني منكم، أشكركم على حفاوة الاستقبال وروحكم الحلوة، اسعدتو قلبي، أحبكم مره يا أهل جدة”.



وقد لاقى الحفل الذي أحيته رياض نجاح كبيراً إلى جانب ​دي جي أصيل​، ​محمد الشرنوبي​ وعايض.



الجدير بالذكر أن رياض ما زالت تحصد نجاح أغنيتها الجديدة “الكوكب”، التي تخطّت الـ11 مليون مشاهدة بعد أكثر من أسبوع على طرحها عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.