بعد نجاح عملياتها الجراحية الأخيرة، قررت الفنانة المصرية “حورية فرغلي” العودة للساحة الفنّية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “أيام وبنعيشها”، والتي تواصل تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة لحورية فرغلي من كواليس المسلسل، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي حـجاب أسود على رأسها.

يُذكر أن حورية فرغلي تواجدت منذ عدة أشهر في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أجرت 3 عمليات جراحية دقيقة لترميم الأنف، وذلك من خلال استئصال جزء من عظام القفص الصدري واستئصال خلايا دهنية من فروة الرأس لزراعتها في الأنف.

حورية فرغلي من كواليس تصوير مسلسلها الجديد «أيام وبنعيشها»

وخضـعت حورية فرغلي للعديد من العمليات الجــراحــية بالأنف الذي تحـطم بعد سقــوطهــاـ من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمـليات لم تكلل بالنجاح ما عرض فرغلي لمشكـلات صحية وصعـوبـة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفـسيـة دفعتها للتقليل من الظهور وعانت من الاكتـئـاب واهتـزت ثقتها في نفسها بحسب ما صرحت في أكثر من مناسبة.

لا يفوتك مشاهدة | تعرّفوا على شبيهة حورية فرغلي إحدى نجمات الزمن الجميل.. الشبه فعلاً غريب!

من ناحية أخري، تواصل حورية تصوير مشاهدها بـ “مسلسل أيام وبنعيشها” بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث يعد أولى أعمالها بعد عودتها وتجاوز أزمتها الصحية التي المت بها على مدار السنوات الماضية، وتجسد “حورية” في العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية.

مسلسل “أيام وبنعيشها” تأليف سماح الحريرى ومن إخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى.

ومؤخرًا ظهرت حورية فى الدورة الـ20 لحفل الموريكس دور بـ لبنان، وتحدثت لوسائل الإعلام عن اللحظات الصعبة التى عاشتها بسبب أزمتها الصحية الأخيرة وتطورات رحلتها العلاجية فى أمريكا، وكشفت عن تأجيلها لاستكمال رحلتها العلاجية التى كان من المزمع إجراؤها فى أغسطس الماضى بسبب تصويرها لعمل فنى جديد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “