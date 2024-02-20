ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الهجوم الذي طالها مؤخرًا بسبب صورة نشرتها أثناء تناول وجبة طعام من مطعم شهير يقاطعه كثيرون بسبب دعمه للكيان المحتل لـ الأراضي الفلسطينية.

نادين نجيم تعتذر لجمهورها بسبب وجبة من ماكدونالدز

وقالت نادين خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على موقع إنستجرام: “أنتوا محقونين وليكم حق تعملوا رد الفعل ده، وأنا مش بيهمني …، ولا الشركة ومجاش في بالي زي ما أنتم خدتوها إني بدعم إسرائيل“.

وتابعت نادين نجيم: “أنا آسفة ومتزعلوش ومسامحة أي شخص قالي تعليق بشع، ولكن أنا داعمة للقضية الفلسطينية، وكنت بشارككم حاجة بحبها بس، وأنتوا غاليين على قلبي، وأنا شخص متعاطف مع اللي بيحصل، وهنا في لبنان حاسين بيكم”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقطع نادين وأثنوا على صراحتها وجرأتها في الاعتذار، ودافع عنها الكثير من المتابعين على اعتبار أن هذه الأمور تحدث وطبيعية، ولا تستحق الضجة والاهانات التي تعرضت لها.

نادين نجيم تكشف موعد زفافها

على جانب آخر، كانت نادين نسيب نجيم كشفت عن الموعد المحتمل لإقامة حفل زفافها على خطيبها ناريك ناربيكيان.

وقالت نادين نجيم في تصريحات للإعلامي صبحي عطري، خلال حضورها حفل توزيع جوائز “جوي أوورد” في السعودية: “ما حددنا الموعد لكن بعرف أنها قربت وأكيد في الصيف”.

وأضافت أنها ليست متأكدة هل سيكون الزفاف في بداية أم منتصف أم نهاية الصيف.

وردا على سؤال هل سيكون حفل زفافها في لبنان، قالت نادين نسيب نجيم: “نفكر في عمل حفل زفاف في لبنان وحفل في الخارج، لأنه عندنا أصحاب كثير في الخارج لن يستطيعوا الحضور إلى لبنان”.

وأضافت أنها ليست متأكدة هل سيكون الزفاف في بداية أم منتصف أم نهاية الصيف.

وردا على سؤال هل سيكون حفل زفافها في لبنان، قالت نادين نسيب نجيم: “نفكر في عمل حفل زفاف في لبنان وحفل في الخارج، لأنه عندنا أصحاب كثير في الخارج لن يستطيعوا الحضور إلى لبنان”.

نادين نجيم في رمضان 2024

يذكر أن نادين نسيب نجيم تشارك في رمضان 2024 بالجزء الثاني من مسلسل “2020”، ويشاركها بطولته محمد الأحمد.

تبدا أحداث المسلسل مع شخصية “النقيب سما” التي قدمتها “نادين” بعد مرور 4 سنوات من أحداث الجزء الأول الذي عرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته قصي خولي.

وعرض لنادين نسيب نجيم في موسم رمضان 2023 مسلسل “وأخيرا”، المكون من 15 حلقة، وشاركها بطولته قصي خولي.

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