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بعد هجومها عليه.. محمد عساف يرد مجدداً على دنيا بطمه: “كل واحد بيعمل بأصله”

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محمد عساف يرد مجدداً على دنيا بطمه

رد المطرب الفلسطيني محمد عساف مجدداً خلال لقائه مع برنامج “عرب وود”، على هجوم المطربة المغربية دنيا بطمة عليه، بعدما صرحت بأنها تشمئز لمجرد سماع اسمه.

ووجه عساف كلماته لدنيا بطمة قائلاً: “سمعت ما قولته عني بأنك تشعرين بالاشمئزاز لسماع اسمي، وأقول لك الله يسامحك ولو تكررين السباب مرة ثانية وثالثة سأقول لك الله يسامحك أيضاً”.

وتابع: “الأمر ببساطة أن كل شخص يتعامل مع الآخرين بأخلاقه وأصله”.

وكانت دنيا بطمة صرحت في أحد البرامج التليفزيونية قائلة: “الصحافيين في مهرجان موازين وجهوا لعساف سؤالاً عن علاقته بي لقلة أعماله الفنية، أصبحت أشمئز عند سماع اسم محمد عساف، ولا أطيقه”.

يذكر أنه خلال مهرجان موازين، قال محمد عساف إنه سامح الفنانة المغربية على كل ما صدر منها مسبقًا، ذاكرًا أنه لا يمانع في طي صفحة الخلافات القديمة بينهما. وتابع تصريحاته قائلًا: “بطمة من الأصوات الجميلة، وأنا سامحتك رغم كل ما قولته عني”.

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