يبدو ان الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم قد اصابها نفس حالة الغرور التي تعاني منها مواطنتها هند القحطاني خاصة من ناحية وصفهن لانفسهن بأنهن الاكثر شهرة بين نجمات السوشيال ميديا السعوديات.

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو لـ بدور البراهيم ترد فيه على احدهم وتقول : “كل يوم تطلع هالأشكال تقول مين مكسر السوشال ميديا مين أكثر مشاهدات ها الأسبوع.. أقول: “مكسرة الشوسال ميديا ومكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك”.

وتابعت بدور البراهيم قائلة: “إذا انت أصلًا تبي تشتهر وتسوي مشاهدات نزل كل أسبوع أشياء عني بس وشوف المشاهدات عندك.. بدور البراهيم أكثر مشهورة وفاشينيستا في الشرق الأوسط عليها بحث في غوغل وتويتر وكل مكان.. اصحوا”.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع المقطع ، وقال أحدهم “ماخذة مقلب” في نفسها ، فيما ذكرها البعض بتصريحها الشهير: “ما يشم مفارق راسي إلا اللي بيدفع مليون”، للتدليل على أنها تثير الجدل للشهرة.

#بدور_البراهيم : اقول مكسره الدنيا و مكسره الدنيا و مكسره خشمك .. بدوووور البراهيم اكثر مشهورة في الشرق الاوسط عليها بحث في كل مواقع التواصل وفي كل مكان .. ! pic.twitter.com/hwjAAng0i0 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 9, 2020

وفي نفس الاطار، اعتبرت الناشطة السعودية هند القحطاني، في تصريحات سابقة، أنها تتصدر قائمة المشاهير الاكثر متابعة في السعودية معتبرة انه من المستحيل ان تجد احدا لا يعرفها في المملكة.

وقد رفضت هند القحطاني مقارنتها بباقي المشاهير قائلة “في كثير مشهورات بدول الخليج يتابعونهم بالملايين ولكن 20 بالمئة يتابعونها من مصر 30 بالمئة من المغرب 20 بالمئة من دول الشام 30 بالمئة من دول الخليج لكن انا 95 بالمئة من متابعيني من السعودية من ديرتي وهذا الشيء مرة يسعدني وهو ما يميزني عن غيري “.

وتابعت هند القحطاني “الكل عارف ان اقوى جمهور في الشرق الاوسط في عالم السوشيال ميديا هو الجمهور السعودي وانا 95 بالمئة من متابعيني من بلدي من المللكة العربية السعودية”.