بعد وصفها للآذان بـ”الجعير”.. ما حقيقة إيقاف شيرين رضا عن التمثيل !؟.. وكيف كان ردها على كل منتقديها!! فن

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بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الفنانة شيرين رضا بوصفها بأصوات بعض المؤذنين في الاحياء الصغيرة في مصر بـ”الجعير”، انتشرت أقاويل كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية، تزعم قيام نقابة الممثلين بإيقافهاعن التمثيل.

وأشارت المعلومات المتداولة أنه سيتم التحقيق معها بسبب تصريحاتها الأخيرة، إلاّ أن “لها” علمت أن كل ما تردد غير صحيح، حيث أكد مصدر بالنقابة أن الإدارة لا تتدخل في آراء الممثلين الشخصية ولا يمكن أن تعاقبهم على ما يصرحون به في البرامج التلفزيونية.

بدورها، ردّت رضا على هذه التعليقات بنشر مقطع فيديو على “تويتر” قائلة: “خالد الجندي يعترض على اذان الفجر الصوت العالي شبهه الله بصوت الحمار”.

وكانت شيرين في المقابلة مع برنامج “أنا وأنا” وصفت أصوات بعض المؤذنين بـ”الجعير والزعيق”، ويتسببون بالفزع للأطفال، مطالبة بتوحيد الآذان في جميع مناطق مصر للقضاء على الفوضى، متهمة بعض المؤذنين بتنفير الناس من الدين بسبب صوتهم المزعج.