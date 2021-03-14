رد الاعلامي المصري عمرو اديب على مواطنه الفنان محمد رمضان بعد ان كان الاخير قد كتب تدوينة وصف فيها بـ “الاعلامي البلدي”.

وقال عمرو اديب في حلقة الامس من برنامجه “الحكاية”: “عندما تكون نمبر وان او بلاش نمبر وان عشان دي مسألة فيها كلام.. عندما تكون فنان كبير يجب ان يكون عندك مسؤولية اجتماعية انت بتشتغل في مكان حصل فيه مشكلة ان كبير الكلام ده انت تروح للشاب ده وتسأل عليه وتكلم امه وتتطمن عليها انت تقوله تعال يا ابني اوديك مستشفى اخد بالي منك”.

يأتي ذلك بعد قيام محمد رمضان بنشر صورة جديدة، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، تظهر حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا أثناء تصوير أحدث أعماله الفنية مسلسل “موسى”.

وأرفق رمضان صورته بتعليق قال فيه “دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس”.

وتابع رمضان: “ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكرا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي”.

في سياق متصل، وجهت الفنانة المصرية، لبنى ونس، رسالة إلى محمد رمضان، بعد إصابة ابنها في تصوير إعلان له، بإصابات بالغة.

ونشرت لبنى ونس، عبر حسابها على “فيسبوك”، صورة لساقي ابنها ويظهر عليها إصاباته بحروق، مؤكدة أن “هناك قنبلة زرعها عصام الوريث لابنها تحت منه ولم ينبهه”.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن “الممثل المصري الشاب، يوسف عمر، تعرض لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلان للفنان الشهير، محمد رمضان”، مؤكدة أن الإصابة جاءت نتيجة حدوث خطأ من مصمم المعارك الشهير، عصام الوريث.