خرجت الفنانة ” نادية الجندي ” للتعليق على خروج أفلامها من قائمة أفضل 100 فيلم عن المرأة في السينما المصرية والعربية ضمن فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة المقام حاليا .

وكذلك وصف أحد أعضاء لجنة التحكيم أفلام نادية الجندي بأنها ليست مؤثرة وذلك عند سؤاله عن سبب عدم اختيار أي فيلم لها ضمن المئة فيلم .

فقالت نادية الجندي في تعليقها حول هذا الأمر : ” أنا أفلامي مش مؤثرة دا إزاى بدليل أنها كسرت الدنيا على مدار 40 سنة ” .

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنه تم تكريمها من أكبر المهرجانات من قبل مثل مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الأقصر السينمائي ومهرجان جمعية الفيلم الذي يحتوى على أسماء كبار النقاد وأنها لا تتابع مهرجان أسوان .

وتابعت : ” أنا عندي أوضة مليانة جوايز تكريمية وقدمت أعمال عظيمة .. لو مشتغلتش السنين الجاية كلها تاريخي يشهدلى سنين لقدام مش محتاجة لا حد يقيمنى ولا يدينى جوايز ” .