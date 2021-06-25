تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة المصرية نبيلة عبيد ظهرت فيه الى جانب الفنانة الاماراتية احلام في احدى الحفلات في دبي.

وكان قد انتشر، في وقت سابق، مقطع فيديو لنبيلة عبيد ظهرت فهي وهي ترقص على أغنية شعبية للمغني محمود الليثي وللفنانة سعاد حسني احتفالا بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وكتبت نبيلة عبيد، في تعليقها على الموضوع: “شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتابعت “وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا”.

كما اعربت نبيلة عبيد عن سعادتها بتصدرها الترند بعد اطلالتها الاخيرة في دبي.