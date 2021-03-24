كشف الفنان ” محمد منير ” في الجزء الرابع من لقائه بالفنانة ” إسعاد يونس ” في برنامجها ” صاحبة السعادة ” عن أسباب عدم زواجه وإنجابه للأطفال حتى الآن بعد وصوله لسن ال 60 .

حيث أوضح منير إلى أنه لم يمتنع عن الزواج وإنه تفاجئ بوصوله إلى هذا العمر وهو مازال أعزب .. فقال : ” أنا بتنقل من قلب لقلب ومعرفش أعيش من غير حب ومش متعمد إني مخلفش لكن مرة واحدة لقيت نفسي كبرت وبقيت في الستينيات ” .

وعن موقفه من الزواج تحدث قائلا : ” على فكرة أنا فاتح الباب وممكن اتجوز بكرة بعده ويبقى عندي أولاد أنا ونصيبي .. وفي حب كل يوم والتاني بس ربنا يدينا الصحة يعني ” .

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