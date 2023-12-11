استقبل الفنان أحمد حلمي عزاء شقيقه خالد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

نجوم الفن في عزاء شقيق أحمد حلمي

وحضر عدد كبير من نجوم الفن اللذين حرصوا على مؤازرة أحمد حلمي في عزاء شقيقهم ومنهم منة شلبي، محمد أنور، مراد مكرم، شيكو، أشرف زكي، هنا الزاهد، أحمد فهمي، محمد هنيدي، أيمن بهجت قمر، عمرو يوسف، يسرا، عصام كاريكا، رنا رئيس، طارق علام، هاني رمزي، المخرج بيتر ميمي، أحمد صلاح السعدني، جمال سليمان، بشرى، روبي، مصطفى قمر، سوزان نجم الدين، ماجد المصري، لاعبا الزمالك شيكابالا وعمر جابر، أكرم حسني، فيفي عبده، كريم عبد العزيز، إيهاب فهمي، هشام ماجد، لبلبة، دنيا عبد العزيز وزوجها، سيد رجب، محمد حماقي، ياسمين عبد العزيز، الفنانة شيرين، الإعلامي عمرو سعد، وعبير صبري، وإدوارد.

وظهرت على أحمد حلمي علامات الحزن تأثرًا بوفاة أخيه الأكبر خالد حلمي بشكل مفاجئ بعد أصابته بأزمة قلبية.

وكان خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيعت جنازته من أحد المساجد ببنها، وسط حضور العشرات والمئات من أهالي البلدة، الذين حرصوا على الحضور والصلاة على الراحل، وتوديعه حتى مثواه الأخير.

وظهر “حلمي” خلال تشييع جثمان شقيقه في حالة من الصدمة والحزن، فضلا عن انهياره وبكائه أثناء دفنه في مقابر الأسرة ببنها، وحرصت زوجته النجمة منى زكي على مواساته ودعمه وبكت هي الأخرى.

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