كشفت الإعلامية منى عبدالغني، عن تفاصيل نجاة ابنها من الغرق، مشيرة إلى أنها قررت أن تحذر الناس من الغرق على الهواء مباشرة حتى لا يتعرض شخص آخر لما تعرض له ابنها.

منى عبدالغني تكشف تفاصيل نجاة ابنها من الغرق

قالت “عبد الغني” خلال حلقة من برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” عبر شاشة “cbc”، “من كام يوم خلصت البرنامج، لقيت ابني بيتصل عليا بيقولي أنا ربنا نجاني من الغرق، قالي هما حذروني من نزول المياه.. ومنزلتش المياه لحد راسي واتسحبت.

واستكملت منى عبد الغني حديثها بالدموع، لحظة تأثرها بالحديث عن نجاة فلذة كبدها، فقالت: رجعت الاستديو وسجدت لله شكرًا، لأنه بيكلمني بنفسه وهو بخير، من كتر شكري لربنا إن المصيبة محصلتش، بقيت مش عارفة أملك نفسي إزاي، عايز أقول لو حادثة وحد ربنا نجاه وادغدغ فالحمد لله.

مني عبد الغني ونجلها

منى عبدالغني تحذر المتابعين من نزول البحر

وأضافت منى عبد الغني: كان نفسي أقول الموضوع على الهواء عشان أحذر الناس من الكلام ده.. لأنه حصل، وحصل قريب، الله يرحمه ابن الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، ربنا يربط على قلوبهم، لكن إحنا لازم نقول زي عمر بن الخطاب ما علمنا.. الحمد لله أنها مش أكبر من ذلك، والحمد لله أنها لم تكن في ديني، الحمد لله إنه ألهمني الصبر عليها وإني شكرت ربنا.

وفاة نجل حسن يوسف وشمس البارودي

ومنذ عدة أسابيع تلقى الفنان حسن يوسف وشمس البارودي خبر وفاة ابنهما غرقا في منطقة الساحل الشمالي المصري، في يوم 30 من يوليو الماضي، حيث أخرجه جثمان فاقداً للوعي وتوقفت جميع وظائفه الحيوية بالجسم قبل وصوله إلى المستشفى، حيث توفي عن عمر الـ 35 عاماً.

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