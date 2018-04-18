بعد وفاة والدها.. التعليق الأول لشيرين عبد الوهاب

بأوّل تعليق لها بعد وفاة والدها، نشرت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي النعوة لرحيل والدها.

وعلّقت عليها شيرين قائلة: ” يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز الحاج سيد محمد عبد الوهاب، وسيقام العزاء يوم الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. نسألكم الدعاء”.

ليعلّق بعدها متابعيها ناعين فنانتهم، ومن بين التعليقات جاء تعليق كل من الممثلة كندا علّوش، والفنان سعد المجرد.