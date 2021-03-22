وجهت الناشطة السعودية هند القحطاني رسالة الى والدتها بمناسبة عيد الام عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ايام على وفاة والدها.

واختارت هند القحطاني ان تعايد والدتها عبر حسابها على سناب شات حيث كتبت “اشتقت لك يا امي.. اتمنى لك طول العمر وان يمدك الله بالصحة والعافية وراحة البال”.

وتابعت “تدرين يا أمي حضنك والنظر الى ابتسامتك يعادل ما تحمله هذه الدنيا بأسرها من نعيم وملذات ومسرات.. لا زلت يا أمي احتفظ بخاتمك اللي اعجبني بيدك وحلفتي يكون لي واعطيتيني ياه.. لن أفرط فيه أبدا.. وإذا التقينا يوما ما سألبسه لتعلمي بأنه اعظم ما امتلك”.

وختمت رسالتها بالقول “أمي ودعنا أبي ورحل أرجوك ابقي لنا اجوك كوني بخير”.

وكانت هند القحطاني قد تعرضت، لهجوم من قبل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين إياها بالسعي لحصد المزيد من المشاهدات والمتابعين، من أجل الشهرة والقيام بالإعلانات. جاء ذلك، إثر بثّها، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ”سناب شات“ هو الأول منذ وفاة والدها،

ووجّهت القحطاني في الفيديو، الشكر لكل من قام بتقديم واجب العزاء لها ودعمها، وقالت القحطاني: ”أخص بالشكر أمير منطقة عسير. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على تقديمه واجب العزاء لأسرتي في خميس مشيط، ومن قبل ذلك اهتمامه بوالدي وزيارته له عدة مرات باستمرار، قبل وفاته“.

وتابعت: ”الموت علينا حتما محتوما يأخذ منا أهالينا وأعزاءنا، فقدنا عزيزًا على قلوبنا، ولكنه لا يغلى على ملك الملوك ذي الجلال والإكرام، اللهم ارحم والدي، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، والهمنا الصبر والسلوان“.

وكانت هند القحطاني، أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن وفاة والدها عبدالهادي القحطاني، وهو من خميس مشيط في منطقة عسير، وقد مارس طوال حياته مهنة التعليم، إضافة إلى الإمامة. وتوفي والد الفاشينيستا السعودية، عن عمر 80 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.