كشفت عائدة العتيبي زوجة الفنان السعودي خالد سامي أن زوجها بدأ يستجيب للأوامر والمثيرات الخارجية، بعد قرابة 18 يوما من الترقب.

وكتبت عائدة العتيبي في تغريدة جديدة عبر حسابها على تويتر: “بشاير الخير هلّت علينا.. بعد 18 يوم من الترقب، بدأ #خالد_سامي بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية. #إنه_الله لا يتعاظم على قدرته شيء، فإذا ما أراد فعل شيء سبحانه فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني؛ فالحمد لك ربي على جزيل كرمك وعظيم فضلك، ورحمتك التي وسعت كل شيء… #شكرًا للجميع”.

بشاير الخير هلّت علينا

بعد 18 يوم من الترقب، بدأ #خالد_سامي بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية.#إنه_الله لا يتعاظم على قدرته شيء، فإذا ما أراد فعل شيء سبحانه فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني؛ فالحمد لك ربي على جزيل كرمك وعظيم فضلك، ورحمتك التي وسعت كل شيء. #شكرًا للجميع — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 28, 2021

وكان “سامي” قد دخل في غيبوبة بداية الشهر الجاري، وأظهرت نتائج فحص الرنين المغناطيسي الذي أجري له وجود ثلاث جلطات صغيرة في الدماغ وتكلساً في الشرايين.