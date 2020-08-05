نشرت الفنانة السورية ” أمل عرفة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله عن سلبية نتيجة المسحة التي أجرتها لفيروس كورونا .

وذلك بعد مرور 24 ساعة عن إعلان إصابتها بالفيروس وتأكيد 5 أطباء على ذلك بعد تشخيصهم لحالتها وللأعراض المصاحبة لها .

وكتبت أمل عرفة في منشورها قائلة : ” طلعت نتيجة المسحة اللي عملتا اليوم النتيجة سلبية ألف الحمد لله .. الأطباء اللي شخصوا حالتي إنها كورونا معاهن كل الحق جميع الأعراض اللي عشتا كانت مطابقة لأعراض الكورونا نفسها ” .

وتابعت : ” برجع بقول الكورونا كريب دمو تقيل جدا والحيطة واجب .. والحياة مزحة مرات دمها تقيل .. النتيجة فرحتني بس فرحت فيها اكتر لأن بناتي طاروا من الفرحة ” .

وأضافت : ” هالمرة إجت سليمة الله يجيرنا من اللي جاية والشكر الكبير لكل اللي اهتموا وسألوا .. بس رجاءا خدو الأمر جديا .. والأكيد إني نشرت خبر تشخيص المرض كمان لكسر حد الخوف والخجل .. أي مصاب يعلن ويحكي ولا يخاف هيك منحمي بعض أكتر حياتي مهمة وحياتك كمان مهمة ” .