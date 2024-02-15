قرر الفنان أحمد فهمي العودة مرة أخرى ومزاولة نشاطه الفني بعد أزمة طلاقه الأخيرة من الفنانة هنا الزاهد.

أحمد فهمي يعود لتصوير فيلم المكسيكي

حيث تجاوز أحمد فهمي أزمة الانفصال، وعاد إلى بلاتوهات التصوير حيث ليبدأ فيلمه الجديد “المكسيكي”، والذي يعيد فيه تجسيد شخصية المكسيكي التي قدّمها في فيلم “كازابلانكا” مع أمير كرارة عام 2019، ولكن بشكل كوميدي.

أحمد فهمي بـ شخصية المكسيكي – الصورة من فيلم كازابلانكا

فيلم “المكسيكي” هو بطولة: أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وحاتم صلاح..، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج مع المخرجَين محمد شاكر خضير ومحمد ياسين.

فيلم «مستر إكس» مع هنا الزاهد

وكان آخر أعمال أحمد فهمي الفنية، فيلم “مستر إكس” الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته: هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، وأمير شاهين…، والعمل هو قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

يذكر أن هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن أحمد فهمي في نوفمبر الماضي بـStory عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “الحمد الله تم الانفصال بينين وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

قصة حب هنا الزاهد وأحمد فهمي

وظلت قصة حب أحمد فهمى وهنا الزاهد واحدة من قصص حب الوسط الفنى الجميلة والتى كانت حديث السوشيال ميديا وأطلق عليها أحمد فهمي قصة «حب اللقاءات الثلاثة»، والتي بدأت كما روى الثنائي مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”، حيث اللقاء الأول الذي جمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، كان في أحد العروض الخاصة بفيلم سينمائي.

وكان أحمد فهمي يرتدي نظارة شمس ليلا، مما دفع هنا الزاهد لتوقيفه وسؤاله عن سبب ارتداء نظارة شمس مساء، ليرد عليها “فهمي” أنها محاولة منه للفت الأنظار، قائلا: «كنت عايز أعمل نمرة»، ليبدأ يثير اهتمامها.

وكان اللقاء الثاني الذي جمع بينهما في أحد الكافيهات، وكان برفقة نجمي مسرح مصر علي ربيع وكريم عفيفي، وبدأ بينهما الكلام حتى أن الفنانة هنا الزاهد أنشأت له حسابا على موقع الصور الشهير انستجرام، واستمر بينهما الإعجاب المتبادل، ليأتي اللقاء الثالث وتبدأ معه قصة الحب تكتمل ملامحها، وذك بعدما عزمها الفنان أحمد فهمي على الغذاء في أحد الأماكن العامة، قائلا: «المطعم كان جنبه معرض عربيات ولقيت هنا بتاخد رأي في العربية اللي عايزة تشتريها.. ومن هنا بقى بدأت قصة الحب».

بدأت قصة الحب بين الثنائي تصبح واحدة من أجمل قصص الحب داخل الوسط الفني والتي تحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الثنائي، الذي كان يتساءل عن موعد زفافهما.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »