بعد 7 سنوات من الزواج.. جومانا بو عيد تنتظر توأم وتستعرض حملها

بعد غياب طويل عن الشاشة الصغيرة، استضاف برنامج “منا وجر” مع الاعلامي بيار رباط الإعلامية جومانا بو عيد التي كشفت عن حملها بتوأم بعد مرور أكثر من 7 سنوات على زواجها من رجل الأعمال سايد فنيانوس.
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كتير انبسطت بالشغل ع إعداد حلقتك مبارح من #منا_وجر الله يخلصك بالسلامة ورح تكوني أحلى أم مع اطيب قلبين #جومانا_بوعيد و #ريتا_كريستو #mtvlebanon #lovemyjob @joumanaboueid @christorita
وعبرت الاعلامية اللبنانية عن سعادتها الكبيرة كونها ستتذوق طعم الأمومة للمرة الأولى بعد كل تلك السنوات.وكشفت أنها تنتظر توأم (صبي وبنت)، لكنها لم تعلن عن اسم كل منهما لأنها لم تختارهما بعد.