أعلن الدكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان فاروق عيطة، منذ قليل، عن عمر ناهز 80 عامًا.

ورغم إنه لم يكن من بين نجوم الصف الأول لكنه كان صاحب بصمات فنية ميزة في الأعمال التي شارك فيها.

وفاة الفنان فاروق عطية

ويشيع جثمان الراحل اليوم الأحد من مسجد السلام بمدينة نصر، ويدفن الراحل بمدافن الأسرة بمدينة نصر.

مشهد تمثيلي لـ فاروق عيطة

فاروق عيطة مع بعض النجوم في كواليس عمل فني

من هو فاروق عطية؟

فاروق عيطة من مواليد محافظة دمياط، وهو من مواليد 18 مايو 1954، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعضو فاعل بالمسرح القومي المصري، بدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأعمال التلفزيونية أبرزها مسلسل “أفواه وأرانب” عام 1978، ومسلسل “العائلة” عام 1994، مسلسل “بشرة سارة” عام 2009، إلى جانب العديد من المسرحيات منها مسرحية “الملك لير” عام 2001.

يذكر أن آخر أعمال الفنان فاروق عطية كانت مسلسل كوميدي بعنوان “على باب العمارة”.

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