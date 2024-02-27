شارك الفنان حمادة هلال صورة له من العمرة مع زوجته احتفالا بعيد ميلادها، وظهرت معه في الصورة بالعباية والحجاب الأسود بدون مكياج.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين على صفحته بالـ إنستجرام وكانت أبرز التعليقات قمر وآخرون جميلة.

زوجة حمادة هلال بالحجاب

وكتب حمادة هلال: «كل سنة وأنتي طيبة يا غالية، ربنا يحميكي ويحفظ أولادنا، ويطمن قلبنا على أطيب قلب في الدنيا حمايا الغالي، يا رب يشفيك يا أبو نادر يا طيب، ويفرحنا يا رب بشفائه قريبا».

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيه وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

معلومات عن زوجة حمادة هلال

زوجة حمادة هلال هي أسماء سميح، مصرية من أصول فلسطينية، تزوجها عام 2009، أنجب منها طفلين، هما يوسف وراما، كشف عن أن قصة حبه لها بدأت منذ كان عمره 13 عاما.

ظهر الفنان حمادة هلال فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وقال إنه كان يحب زوجته منذ كان عمره 13 عاما، ولم يعترف لها إطلاقا بهذا الأمر، لكنه انتظر حتى مرحلة الجامعة، وحينها تقدم لخطبتها، واستغربت هي الأمر، لأنه لم يعترف لها يوما بحبه.

وفى الأحداث الأخيرة التي وقعت بفلسطين من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، استشهد أحد أقاربها، وأعلن حمادة هلال عن الأمر بوجع، عبر صفحته الخاصة.

حمادة هلال في رمضان 2024

يذكر أن الفنان حماده هلال طرح مؤخرا البوستر الدعائي له من مسلسل المداح من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

وكتبت حمادة هلال على البوستر ” بسم الله توكلنا على الله .. المداح أسطورة العودة .. فى رمضان على mbc مصر ، المداح الجزء الرابع انشاءالله مسلسل مختلف”.

الجدير بالذكر ان حمادة هلال شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل المداح أسطورة العشق.

شارك في بطولة مسلسل المداح حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي ورنيا فريد شوقي، المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

تدور قصة مسلسل “المداح 3 .. أسطورة العشق” حول قصة صابر، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حبفتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثمتراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

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