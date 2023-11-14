بعد غياب طويل عن السوشيال ميديا، فاجأت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها على تطبيق “إنستجرام” بصورة ظهرت فيها بشكل مختلف بعدما خسرت الكثير من وزنها.

ياسمين عبدالعزيز في أحدث ظهور

وارتدت النجمة في الصورة بنطال جينز واسع الرجلين، نسّقت معه توب باللون الرمادي وقميصاً باللون الأسود، وانتعلت حذاءً رياضياً، لتفاجئ الجميع برشاقتها بعد ظهورها في السنوات الأخيرة بوزن زائد جراء الأزمة الصحية الصعبة التي تعرضت لها.

ومن الناحية الجمالية، تركت ياسمين شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها، وطبّقت مكياجاً هادئاً وبدت في غاية الجمال.

ونالت إطلالة ياسمين الجديدة إعجاب الآلاف من محبيها الذين تغزّلوا بجمالها ورشاقتها، وكان زوجها النجم أحمد العوضي أول المعلّقين على الصورة، تاركاً قلوباً حمراء، للتعبير عن حبّه الكبير لها.

انفصال فني بين العوضي وياسمين

من ناحية أخرى، أعلن النجم أحمد العوضي انفصاله فنيًا عن النجمة ياسمين عبد العزيز في موسم دراما رمضان 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلهما الأخير «ضرب نار» في موسم دراما رمضان 2023 الماضي.

وقال أحمد العوضي في تصريحاته الصحفية، إنَّ هذا الانفصال الفني لا يعني عدم عودتهما للتعاون من جديد، مضيفًا: «ليس لدي أي مانع في التعاون مع ياسمين من جديد، فقد سعدت واستمتعت بالعمل معها في أعمالنا الأخيرة».

آخر أعمال ياسمين والعوضي

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي مسلسل “ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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