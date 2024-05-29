شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة هند عبد الحابم بـ”نيولوك” جديد حيث قامت بتغيير لون شعرها إلى الأصفر، مرتدية توب اسود .

نيولوك جرئ لـ هند عيد الحليم

على جانب آخر، كانت هند عبد الحليم كشفت سبب خضوعها لعملية تجميل لإزالة الحسنة الكبيرة التي اشتهرت بها منذ بدايتها في العمل الفني.

وقالت هند عبد الحليم: “شلت الحسنة عشان حسيت إن أنا زهقت، بقيت ابص للمراية لقيتها واخدة كتير أوي من النظر، بتاخد العين، فحبيت يبقى في أي تغيير، زهقت”، حسب لقائها في برنامج “عرب وود”.

هند عبد الحليم في رمضان 2024

يذكر ان هند عبد الحليم شاركت في بطولة “مسلسل أعلى نسبة مشاهدة” مع سلمى أبو ضيف، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

آخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي تم عرضه على منصة “شاهد VIP”، وشارك في بطولته كل من كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد، رشدي الشامي، ومن إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل، ومعالجة درامية لكريم العدل وكريم فهمي.

تدور أحداث المسلسل حول “فيروز” التي تزوجت في سن صغير من رجل يكبرها في العمر كثيرا، تعاني من معاملته القاسية وإهماله لها، في نفس الوقت تتزوج “مريم” ابنتهما من “عمر” الذي يكبرها في العمر ويلاحظ “عمر” معاملة “مريم” ووالدها السيئة لـ”فيروز” ويتقرب منها ويقع في حبها.

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