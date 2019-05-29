بفستان قصير وصدر مكشوف.. سارة سلامة تثير ضجة بصورها المثيرة في رمضان!

رغم خروجها من سباق الدراما الرمضاني، إلا أن الفنانة سارة سلامة تبحث عن الجدل وتحاول لفت الأنظار إليها، وهذه المرة قررت نشر جلسة تصوير جريئة لها عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وظهرت سارة بفستان قصير للغاية ومكشوف من منطقة الصدر أيضًا الأمر الذي عرضها لإنتقادات لاذعة، وأكد بعض متابعيها أن ملابسها لا تتلاءم مع الشهر الكريم.

بينما لفت نظر البعض الآخر أنها فقدت كثير من وزنها، وطلبت منها بعض الفتيات تفاصيل الحمية الغذائية التي خضعت لها وجعلتها تتمكن من الوصول للوزن المثالي.

وكان من المفترض أن تخوض سارة سلامة سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل “كتف قانوني” ولكن العمل خرج من هذا الموسم لصعوبة تسويقه.