نشرت الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” مجموعة صور لاحتفالها بوصول عدد متابعيها على موقع اليوتيوب الى 100 الف متابع.

وظهرت روان بن حسين في الصور بفستان قصير وهي تحمل قالب من الحلوى وتقف امام بالونات ذهبية وعلقت كاتبة: “احتفلنا ب١٠٠ ألف متابع في اليوتيوب، محظوظه بمتابعين مثلكم وبمحبتكم ودعمكم لي دائما وبأختي اللي من أم ثانيه اللي وقفت وراي عشان تمسك البالونات ونطلع بهالصوره الحلوه ( الصديقه الحقيقية )”.

وكانت روان بن حسين قد نفت مؤخرا شائعة انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي ​يوسف المقريف حيث ظهرت في مقطع فيديو قالت فيه :”مثل ما كل يحب يطقطق أنا كمان أحب أطقطق”، مُضيفة أن المواقع إستغلت هذا التعليق لتأليف خبر غير حقيقي، وأضافت بأن والد ابنتها بعيد عنها لأنه عالق خارج الإمارات، وذلك بسبب اغلاق المطارات، مُختتمة حديثها بـ”الله يعزه مثل ما عزني وعز بنتي”.