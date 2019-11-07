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بفيديو جريء.. ويل سميث يكشف عن مؤخرته للحصول على 50 مليون متابع

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Will Smith bares his butt in Instagram post: ‘Here I am, gettin' a colonoscopy for the clout’

فاجأ النجم الأميركي ​ويل سميث​ متابعيه بفيديو غريب وجريء لم يسبق أن نشر سميث شيئا مشابهاً له معرضا تفاصيل حياته الشخصية.

وشارك ويل سميث متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الخاص كشف فيه عن تفاصيل زيارته لعيادة الطبيب من أجل إجراء فحص تنظير القولون، وعلّق ممازحاً أنه : “لا يمكنك الوصول إلى 50 مليون متابع من دون أن تكشف عن مؤخرتك، لذا أتواجد هنا لإجراء تنظير القولون للوصول إلى هدفي”.

ويظهر سميث وهو يدور في أرجاء العيادة، بملابس المستشفى المؤلفة من جوارب وروب مفتوح من الخلف للكشف عن مؤخرته، بعدها يستعد للفحص مُرتديًا ملابس المرضى، ثم يدير كاميرته إلى الوراء لاستعراض مؤخرته العارية.Will Smith bares his butt in Instagram post: ‘Here I am, gettin' a colonoscopy for the clout’

Will Smith bares his butt in Instagram post: ‘Here I am, gettin' a colonoscopy for the clout’

Will Smith bares his butt in Instagram post: ‘Here I am, gettin' a colonoscopy for the clout’

Will Smith bares his butt in Instagram post: ‘Here I am, gettin' a colonoscopy for the clout’

Will Smith bares his butt in Instagram post: ‘Here I am, gettin' a colonoscopy for the clout’

Will Smith bares his butt in Instagram post: ‘Here I am, gettin' a colonoscopy for the clout’

Will Smith bares his butt in Instagram post: ‘Here I am, gettin' a colonoscopy for the clout’

Will Smith bares his butt in Instagram post: ‘Here I am, gettin' a colonoscopy for the clout’

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