تجاهلت النجمة اللبنانية ميريام فارس الانتقادات والتعليقات القاسية الصادرة عن مجموعة من النجوم المصريين بعد ظهورها في إعلان رمضاني جديد.

وحرصت ميريام على تجاهل الأمر من خلال مشاركة متابعيها مقطع فيديو عبر تطبيق “إنستغرام” ظهرت فيه على طبيعتها وبإطلالة صيفية مليئة بالحيوية والحياة وهي ترقص بحركات عفوية على أنغام أغنيتها “حالة حلوة”… وعلّقت على ذلك بالقول: “مين منكن بصير فيه متلي كل ما يسمع هالغنية؟”.

https://www.instagram.com/reel/COFuNiNg4Mr/?utm_source=ig_embed

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال إعجاب الآلاف منهم، وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على رشاقتها وليونتها، ودافع عنها الكثير من متابعيها بعد الهجوم الكبير عليها بسبب الإعلان في مصر.

وجاء هذا المقطع بالتزامن مع هجوم الملحن المصري حلمي بكر على ميريام فارس، والذي اعتبر أن “لا قيمة لها أو كيان وأن غنائها عادي، وهي ليست مطربة بل مؤدية”.