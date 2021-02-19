بفيديو طريف أطلت الفنانة اللبنانية إليسا على متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تلهو مع كلبها بطريقة عفوية وتستمتع بوجودها على الثلج، وأرفقته بتعليق كتبت فيه:” وقت المرح، تحت الثلج في لبناني، حبي، وكل شيىء بالنسبة لي”.



لاقى الفيديو إعجاب عدد من متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها وإعجابهم بإطلالتها الكاجوال، وطرافتها في الفيديو.

يذكر أن إليسا توجهت مؤخراً للإعلامي المصري عمرو أديب بالتهنئة بسلامته بعد نجاته من حادث سير مروّع تعرض له قبل أيام ما اضطره لدخول المستشفى إلا أنه ما لبث أن خرج منها بعد الإطمئنان على صحته.