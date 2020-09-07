ردّت النجمة منة شلبي على سؤال لطالما طُرح عليها في المناسبات التي تحضرها عن سبب عدم زواجها حتى الآن، وذلك خلال حلولها ضيفةً على الحلقة التي عرضها برنامج “SNL بالعربي” أخيراً… حيث قالت: “نصيب.. محدش بياخد أكثر من نصيبه”، وقدّمت بعدها استعراضاً ساخراً حول سبب عزوفها عن الزواج إلى الآن.

وبعد عرض الحلقة، احتلت منة “تريند” الرقم 3 في قائمة “اليوتيوب”، بمقطع الفيديو العفوي وطريقة رقصها وغنائها وحديثها عن الزواج.يُذكر أن منة تواصل تصوير فيلم “النمس والأنس” الذي يشاركها في بطولته النجمان: محمد هنيدي وصابرين، وهو من إخراج شريف عرفة.