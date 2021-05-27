نشر الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعَ فيديو مؤثراً، تداوله رواد السيوشيال ميديا، ظهر فيه وهو يرسم صورة لحميه الفنان الراحل سمير غانم على إحدى الكمّامات الطبية، وعلّق على الفيديو قائلاً: “ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي”.

ورحل الفنان القدير سمير غانم، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد تعرّضه لوعكة صحية، دخل على أثرها العناية المركزة في أحد مستشفيات المهندسين، ووُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، بسبب تأثير مضاعفات فيروس كورونا في الكلى. وتدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وآخر ظهور للفنان سمير غانم، كان في أحد الإعلانات التجارية خلال شهر رمضان 2021.

وكشف شقيق الفنان الراحل سمير غانم، عن كواليس أيامه الأخيرة في المستشفى، قبل وفاته، مؤكداً أنه كان يعاني مشاكل في ركبته، ويصلّي وهو جالس الى جانب شقيقه.