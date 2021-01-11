إلتقت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ بأولادها بعد فراق 5 سنوات، بسبب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمنع دخول السوريين لأميركا، ونشرت فيديو يوثّق لحظة استقبالها لهم في المطار أظهر لحظات مؤثرة وفرحة.



وعلّقت سوزان على الفيدبو على صفحتها الخاصة: “خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم وخمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين..خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم..خمس سنوات صاروا الصغار كبار..

خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة..فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها..فهاأنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة..لينقلب السحر على الساحر..فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه”.