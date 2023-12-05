احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة منذ قليل، بخطبة ابنتها الوحيدة منة على شاب من خارج الوسط الفني والإعلامي.

خطوبة ابنه مفيدة شيحة

شاركت الإعلامية مفيدة شيحة جمهورها ومحبيها فرحتها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، عدد من الصور من خطوبة ابنتها الوحيدة منة على شاب من خارج الوسط الفني والإعلامي .

وعلقت على الصور قائلة : “اكتشفت الفترة اللي فاتت أن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح وهو ده اللي شجعت بنتي عليه، أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبإن بقى عندي ابن، علمتوني أن الحب الحقيقي ملوش حدود”.

من هي مفيدة شيحة؟

هي إعلامية مصرية، ولدت في 6 سبتمبر عام 1971 وتبلغ من العمر حاليًا (53 عامًا) وكانت هي أول من أعلن عن عمرها الحقيقي في عيد ميلادها الـ48 عبر حسابها الرسمي على انستجرام حيث كتبت تعليقا على صورة لها داخل الجيم: “عمري 48 عامًا وأتحدى نفسي أنه يمكنني القيام بذلك.”.

شاركت مفيدة شيحة في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية، وتخصصت في برامج المنوعات، منها:برنامج ” سكوت حنغني”،وبرنامج” دقيقة مفيدة”،وبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا“،وبرنامج” الشيف ومفيدة” في قناة cbc.

حياتها العائلية

ومرت الإعلامية مفيدة شيحة خلال حياتها بعدد من الأزمات رغم نجاحها إعلاميا، وكان أبرز الأزمات التي مرت بها بعد طلاقها، حيث كشفت الإعلامية مفيدة شيحة لأول مرة عن سبب طلاقها من زوجها ووالد ابنتها الوحيدة “منة”.

مفيدة أكدت أن طلاقها من زوجها يعود لخيانته لها، حيث قالت، في إحدى حلقات برنامجها “الستات ميعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، أنها قررت الطلاق منه بعد خيانته لها، وذهبت لبيت والدتها، وتركته رغم أن ابنتها كان عمرها شهرًا واحدًا وأكدت أنها عندما انفصلت عن زوجها لم تكن تمتلك أي شيء، فقررت أن تعمل، وقالت: “قررت إني أشتغل وبقيت مفيدة شيحة.. وهو ليس له وجود”.

وشددت على أن كلامها ليس دعوة للطلاق وليس تحريضا للنساء، ولكنه دعوة لكل امرأة أنها تستطيع أن تصنع حياتها ونجاحها، ولن يجرؤ شخص أن يضع أنفها في الأرض.

كما عبرت مفيدة شيحة عن ندمها الشديد عن مخالفة أهلها بشأن زواجها لأنهم كانوا يرفضون زواجها في سن صغير، ولكنها صممت على اختيارها.

إبنة مفيدة شيحة

نشرت الإعلامية مفيدة شيحة صورة مع ابنتها منة لأول مرة، منذ سنوات، وذلك احتفالًا بتخرجها من المدرسة، علقت على الصورة بقولها: «منة حبيبتي اتخرجت من المدرسة خلاص يارب اسعدها قولوا أمين».

وبدت ابنة مفيدة أطول منها، واندهش الجمهور أن مفيدة لها ابنة شابة بهذا السن، ومن بين التعليقات: «معقولة بنتك، انتي اتجوزتي امتى، ايه دا بنتك معقول».

مفيدة شيحة: اشتغلت مذيعة بالواسطة

هذا وقد حلّت الإعلامية مفيـدة شيحة ضيفة على برنامج “حروف الجر” الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسينـي عبر إذاعة نجوم إف إم، وروت «شيحة» خلال اللقاء قصة بداية عملها كمذيعة.

أوضحت مفيـدة شيحة أنها تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية ولم تفكر في العمل، مضيفة: “كنت عاوزة أبقى هنومة في البيت لما يرجع جوزي أحضر له الغدا، وكان النموذج أمامي هو أمي.”

وتابعت: “بعد طلاقي كان عمر بنتي شهر، ورجعت إلى بيت أمي وكانت تعطيني المصروف، فشعرت بأني مهزأة، ولم يعلمني أهلي لأصل إلى هذا الوضع.”

وقالت مفيـدة شيحة إن صديقة والدتها وابنة عم الإعلامية الراحلة سهير الإتربي اصطحبتها لمقابلتها وطلبت منها اختبارها للعمل كمذيعة، ودخلت مبنى التليفزيون لأول مرة وتم عمل اختبار كاميرا لها.

وأضافت أن الإعلامية الراحلة توقعت لها النجاح كمذيعة تتميز بضحكتها، وطلبت منها الحفاظ على مسافة أكبر بين حاجبيها، وقالت إنها لا تصلح لتقديم الأخبار، وبعد 6 شهور بدأت العمل كمذيعة ربط في القناة الأولى، وقدمت على مدار مسيرتها برامج المنوعات والبرامج الاجتماعية.

برنامج الستات

يُذكر أن مفيـدة شيحة تقدم حاليًا برنامجًا جديدًا يحمل اسم “الستات”، مع الإعلامية سهير جودة، التي شاركتها تقديم برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” مع منى عبد الغني على شاشة CBC لمدة 10 سنوات.

والجدير بالذكر أن الإعلامية مفيدة شيحة اعلنت اعتذارها عن البرنامج عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وكتبت: “بعد ١٠سنين من النجاح وداعا cbc وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا. والي لقاء”.

وبرنامج الستات“:هو برنامج اجتماعي بدأ عرضه في يوم الأربعاء 19 يناير الماضي، عبر قناة “النهار”،ويتم عرضه من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة في تمام الثالثة عصرا، ويناقش قضايا ومشكلات المجتمع بالإضافة لفقرة خاصة بالمطبخ.

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