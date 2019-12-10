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بكاء نجل شعبان عبد الرحيم على الهواء : ” كان أب وصاحب ونجم “

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حل أبناء المطرب الشعبي الراحل ” شعبان عبد الرحيم ” ضيوفا مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” مساء أمس الإثنين في برنامجها ” القاهرة الآن ” المذاع على قناة ” الحدث ” وذلك بعد أيام من وفاة والدهم .

وخلال الحلقة دخل أحد أبناء الفنان الراحل في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض مقطع فيديو من زيارة الفنان ” أحمد عدوية ” لوالدهم خلال تواجده في المستشفى قبل وفاته .

وظهر شعبان عبد الرحيم في مقطع الفيديو وهو مستلقيا على السرير ويحاول الغناء مع الفنان أحمد عدوية الذي كان يغني للفنان الراحل أغنية ” شبابيك ” .

وتحدث عصام شعبان عبد الرحيم عن علاقتهم بوالدهم متأثرا فقال : ” أبويا مكانش مجرد أب .. كان أب وصاحب ونجم .. وكان معيشنا معاه في كل حاجة .. علمنا نبقى محترمين ومنزعلش حد ” .

وأضاف إنه بعد وفاة والدتهم عرض على والده الزواج مرة أخرى ليرد عليه شعبان عبد الرحيم قائلا : ” أنا مقدرش أخون أمك وهي ميتة ” .

انهيار أبناء شعبان عبد الرحيم بعد عرض فيديو غناءه مع عدوية في المستشفى

انهيار أبناء شعبان عبد الرحيم بعد عرض فيديو غناءه مع عدوية في المستشفى: فراق الأب كسرة ضهر#القاهرة_الآن #لميس_الحديدي

Posted by ‎القاهرة الآن مع لميس الحديدي‎ on Monday, December 9, 2019

 

 

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