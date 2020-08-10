تناقلت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفن والفنانين علي السوشيال ميديا، صورة جديدة شهدت ظهور الفنانة المصرية “أمينة خليل”، وهي تتوسط خطيبها رجل الأعمال المصري “عمر طه”، والسيناريست “تامر حبيب”، أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في إحدي القري السياحية بالساحل الشمالي.

حيث أطلّت أمينة خليل في الصورة بمايوه أسود من قطعتين وفوقه كاش مايوه يكشف عن جسدها في إطلالة وصفها الجمهور بالجريئة جدًا، وتفاعل الجمهور بشكلٍ كبير مع الإطلالة “الجريئة”؛ بالإضافة لوضعية الصورة التى انتقدها بعضهم حيث التصاق خليل بخطيبها وتامر حبيب، فيما سخر آخرون من احتضانها لتامر حبيب في الصورة وإعطائها ظهرها لخطيبها.

أمينة خليل في أحدث ظهور لها مع خطيبها وتامر حبيب في الساحل الشمالي



في سياقٍ آخر مُتصل، أثارت الفنانة أمينة خليل الجدل بعدم إعلانها للخطوبة على حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، حيث انتشرت صور خطوبتها على مواقع التواصل الشهر الماضى، ومحبى أمينة خليل، وأيضا الحسابات المهتمة بالفن، والمواقع الإخبارية، بينما لم تقم أمينة بمشاركة أى صورة من هذه المناسبة السعيدة على حساباتها الرسمية، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن السبب، لا سيما أنها لم تنشر أى صورة أو مقطع فيديو على إنستجرام، منذ أكثر من 46 يوما، وتحديدا يوم 1 يونيو، حينما أعلنت عن “مسلسل ليه لأ” التى تقوم ببطولته.

وعلي الصعيد الفني، تشارك الفنانة أمينة خليل فى 4 أفلام هذا العام دفعة واحدة وتعيش حالة من النشاط الفنى، حيث عُرض لها مؤخراً “فيلم صاحب المقام” للنجمة يسرا وآسر ياسين، على إحدى المنصات الإلكترونية يوم 30 يوليو الماضي، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته كل من الفنان بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وإنجى المقدم، واستطاع هذا الفيلم أن يحقق نجاحاً منقطع النظير كما أشاد به الجمهور والنقاد.