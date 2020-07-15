شاركت المذيعة اللبنانية وخبيرة التجميل الشهيرة “جويل مردينيان” متابيعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”،بصورة جديدة لها من أمام حمام السباحة داخل منزلها ،وأطلّت مردينيان فيها بإطلالة أعتبرها البعض غريبة، حيث كانت ترتدي كاش مايوه مطبوع بنقشة جلد التعبان، وتضع علي وجهها ماسك بطبعةً أخري لجلد التعبان .

وأرفقت مردينيان تلك الصورة بالتعليق حيث قالت”:مبصدق كيف حياتنا تغيرت بيوم و ليلة، ماحدا توقع هالشي كان راح يصير فينا! بس السوال لمتى؟” في أشارة إلي جائحة كورونا التى تسببت في أزمة كبيرة بجميع دول العالم .

في سياقٍ آخر، شاركت خبيرة التجميل جويل مردينيان مؤخراً متابيعيها عبر حسابها الرسمى بـ إنستجرام، بمجموعة من الصور العفوية لها مع إبنها بالتبنّى ” نيثن مارك” كشفت من خلالها عن وجهه لأول مرة؛ حيث كانا يقومان في تلك الصور بحركات تلقائية من داخل منزلها، وعلقت عليها بالقول: “تعرّفوا على نيثن مارك قدورة، هدية من الله دبدوب جويل مردينيان، بشكر ريما للصور يلي مليانة حب بعيونا و فرح”.وتفاعل متابعو مردينيان مع تلك اللقطات، داعين الله لها ولطفلها الصغير بالصحة والسعادة، كما تغزل محبوها في نقاء وطيبة قلبها وعلى مواقفها المؤثرة في الحياة .