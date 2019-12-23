بكلمات وصور رومنسية.. كندة علوش تعايد زوجها عمرو يوسف

عايدت الممثلة السورية كندة علوش زوجها الممثل المصري عمرو يوسف لمناسبة عيد ميلاده، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور التي تجمعهما في أجواء من الفرح، وعلّقت بالقول:”كل سنة وانت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وانت محقق كل الي بتحلم بيه”.
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كل سنة وانت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وانت محقق كل الي بتحلم بيه 🎂🎂🎂💃🏻💃🏻💃🏻💥💥💥❤️❤️❤️😘😘😘😘#عمرو_يوسف @amryoussefofficial Photo credit to @hasanamin86
وكانت أعلنت كندة بالأمس أنها تنوي أن تفاجئه، ودعت كل متابعيها لمعايدته ومشاركتها تمنياتهم ودعواتهم له في هذا العيد.
ونشرت كندة صورة لـ عمرو يوسف بالأبيض والأسود وعلقت عليها :”اليوم الساعة ١٢ عيد ميلاد زوجي وحبيبي انا حعايدو بس حابة انو انتو كمان تعايدو.. كل واحد حابب يكتبلو شي او يقلو رأي او يدعيلو دعوة حلوة ياريت يكتبهالو مع هاشتاغ عيد ميلاد سعيد_عمرو يوسف وأكيد حتكون مفاجأة حلوة.. انا بانتظار معايداتكم”.