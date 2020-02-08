بلاغ ضد ” محمد رمضان ” يتهمه بالترويج للخمور والشذوذ والاغتصاب

تقدم المحامي المصري ” أيمن محفوظ ” ببلاغا ضد الفنان المصري ” محمد رمضان ” طالب فيه بحبسه بتهمة الترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ في مشاهد الفيديو كليب الخاص بأغنيته ” بم بم ” التي طرحها رمضان مؤخرا .

ووصف أيمن محفوظ مشاهد الكليب بإنها تثير الغثيان .. وقال في بلاغه : ” إن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقا لقانون حظر شرب الخمر رقم 63 لعام 1976 بالمواد 3 و6 و8 ويعاقب بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الحبس إضافة للغرامة التي تقررها المحكمة ” .. مبينا أنه يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن نشر هذا الإعلان بأي وسيلة وهي الشركة المنتجة لهذا العمل .

وتابع : ” الأغنية تتضمن أيضا الترويج للشذوذ الجنسي حيث يتخيل رمضان أنه يعانق إحدى الفتيات بمنتهى الابتذال وسرعان ما يكتشف أن الفتاة في حقيقه الأمر هي رجل .. وفي مشهد آخر صادم ظهر فيه دخول محمد رمضان على إحدى السيدات الحمام عدة مرات ثم يقرر اغتصابها بفعل الخمر وهو سعيد ومبتسم لذلك بخلاف إشاراته الإباحية المعتادة والتعري الذي أصبح سمة له ” .

واختتم أيمن محفوظ بلاغه بأن التحريض على الأفعال المنافية للآداب بمادة مصورة بغرض الاتجار والتوزيع تصل فيه العقوبة إلى خمس سنوات .. داعيا النائب العام للتحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا وتقديم محمد رمضان والمسؤولين عن إنتاج أغنية ” بم بم ” إلى المحاكمة الجنائية العاجلة .