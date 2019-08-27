بلاغ للنائب العام المصري ضد هاني شاكر .. والسبب ؟

تقدم المحامي ” أيمن محفوظ ” ببلاغا للنائب العام المصري المستشار ” نبيل صادق ” ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان ” هاني شاكر ” .

وجاء ذلك على إثر الحفل الذي أقامه الفنان المصري ” محمد رمضان ” مؤخرا في الساحل الشمالي رغم إصدار النقابة قرارا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات .

وجاء في بلاغ محفوظ الذي حمل رقم لسنة 2019 : ” لأن رمضان فوق كل قانون وتنهار أمامه كل القرارات والتي لا تنفذ إلا على الضعفاء من صغار مطربي المهرجانات .. أما الفنان الأسطورة فلا توقفه قرارات أو قوانين على الرغم من أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات جاء على سند من القانون رقم 35 لسنة 1978 حيث يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال الموسيقية ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح بذلك ” .

وأضاف : ” رمضان كأنه يغني مهرجانات بطعم الأطلال وكأنه مميز عن جميع مطربي المهرجانات وهذا ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه دستوريا ” .

وأشار أيمن محفوظ في البيان إلى مشاهد التحرش ودفع الجمهور والاعتداء عليه التي شهدها حفل محمد رمضان وكانت ظاهرة وواضحة للجميع وظهور رمضان بملابس غير لائقة وشبه عارية .

وطالب بالتحقيق فيما حدث بالإضافة إلى ما أخل به نقيب الموسيقيين من التصريح لرمضان بغناء المهرجانات رغم منع آخرين من غناء نفس الأغاني وهو ليس مطربا ولا مقيدا بنقابة الموسيقيين لأن صوته يفتقد المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء .