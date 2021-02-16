كشف الفنان ” محمد فؤاد ” في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك عن تقدمه ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد شركة ” قنوات ” .

والذي يتهمها فيه بانتهاكها حقوق الملكية والسطو علي القناة الرسمية له على موقع ” يوتيوب ” والتعامل بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك وقيامها بإغلاق أغنية ” أحكيلك ” على اليوتيوب .

فكتب محمد فؤاد في منشوره قائلا : ” عاجل بلاغ إلي السيد/ النائب العام من الفنان محمد فؤاد ضد شركة قنوات لانتهاكها حقوق الملكية و السطو علي القناة الرسمية للفنان ” .

وتابع : ” والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك و قيامها بإغلاق أغنية (احكيلك) علي القناة الرسمية علي اليوتيوب ” .