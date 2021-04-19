نشرت الفنانة اليمنية/الاماراتية بلقيس فتحي فيديو جديد لها ،عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بإطلالة جريثة وطبيعية في آن واحد.

وشاركت بلقيس مع متابعيها على انستغرام طريقاتها في ماكياج رمضان حيث قامت بتطبيق هايلايتر كريمي على أعلى الخدين، الجبين، الأنف والذقن قبل تطبيق الفاونديشن. و اعتمدت رسم ايلاينر غرافيكي. أما للشفاه فاختارت لون النيود.

وطلبت بلقيس من متابعيها لاسيما النساء أن لا يتردّدن في طرح الأسئلة عليها فيما خصّ الأمور المتعلقة بكيفية تطبيق توتوريال مكياج ليالي رمضان بطريقة صحيحة.

كما كتبت بلقيس في تعليق على الفيديو عن نوعية بشرتها قائلة: “عندي هالات سودا ونمش وعلامات جدري مائي من طفولتي وبشرتي عادية تميل للجافة.. اعشق وجهي بكل تفاصيله بمكياج او بدون مكياج ومتسامحة ومتعايشة وفي حالة حب مع نفسي ووجهي.. لا يوجد بشرة مثالية لا يوجد كمال لان الكمال لله وحده.. حبوا نفسكم وتعايشوا مع عيوبكم ولا تخلون احد يهز ثقتكم بنفسكم.. احب وجهي ونفسي وأحبكم ”.