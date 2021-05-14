في أبرز مفاجآت موسم عيد الفطر الغنائي، عودة الفنانة بلقيس إلى طرح أغاني ألبومها الجديد، وطرحت اليوم فيديو كليب أغنية “ممكن” مع الفنان العراقي سيف نبيل.

ولاقى الدويتو تفاعل كبير من الجمهور بسبب غناء بلقيس باللهجة العراقية بالإضافة إلى طريقة تصوير الفيديو كليب التي نالت إعجاب الجمهور.

أغنية “ممكن” من ألحان سيف نبيل، وكلمات ​سيف الفارس​ وتوزيع ​عمر صباغ​.

وقد تألّق كل من سيف نبيل وبلقيس في مشاهد الكليب في أجواء طغت عليها الرومانسية الأمر الذي زاد تفاعل الجمهور مع الديو بشكل كبير منذ اللحظات الأولى على إطلاقه خصوصاً أنه جمع بين أداء كل من سيف وبلقيس المعروفين بإحساسهما العالي وحرفيتهما بالغناء.

ويقول مطلع الأغنية :”ممكن تدخل قلبي تسحب حبي تشوف شكبره اول واحد انت حيل عشقته من اول نظرة صرت اشوفك واني نايم شكد احبك الله عالم حبك جيش و حاوطني يا اول بشر احتلني محد عنك يمنعني اني يمك ان اضبط مزاجي صارلي صوتك علاجي يوم الي شفتك تدري اسعد يوم بعمري نايم جوه بصدري اني ممكن تدخل قلبي تسحب حبي تشوف شكبره اول واحد انت حيل عشقته من اول نظرة”ز

وعن تجربة الديو، أثنى سيف على جهود ​الفنانة بلقيس​ الذي وصفها بالراقية، مشيرا الى أن التعاون معها كان أكثر من رائع. وقد اعتبر هذا العمل من أجمل الأعمال المشتركة التي نفذها خلال مسيرته الفنية.