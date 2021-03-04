علّقت الفنانة الاماراتية/اليمنية بلقيس فتحي على عدم تمكن الفنانة اللبنانية إليسا من التعرف عليها خلال إطلالة إعلامية سابقة وقولها انها ليست مشهورة في لبنان ومصر.



كلام بلقيس جاء أثناء حلولها ضيفة على برنامج “كاراوكي كاربول بالعربي” الذي يقدمه الاعلامي اللبناني وسام بريدي على شاشة “تلفزيون دبي”، حيث سألت عبر راديو السيارة حول انزعاجها من موقف إليسا. وأجابت: “إليسا فنانة كبيرة، أحب الاستماع لها، كما أحب أفكارها والرؤية التي تملكها في الموسيقى”.

الفنانة #بلقيس ترد علي الفنانة #اليسا

تقول اليسا بالنسبة لي فنانة كبيرة وبحب اسمع لا و بحب أفكارها حبيت الرد الراقي برافو @elissakh @BalqeesFathi pic.twitter.com/hwdQmnlymQ — doski (@doski__doski) March 2, 2021



وأضافت: “لا ألومها، فالحلقة قديمة، وعندما عُرضت، كان شكلي مختلفاً”.وختمت المطربة الشابة مازحةً: “انا ما عرفت حالي”.



يُذكر أنّ بلقيس طرحت أخيراً ضمن ألبومها الجديد “حالة جديدة”، كليب أغنية “خاف عليّ” التي قدّمتها باللهجة اللبنانية، من كلمات وألحان بهاء الشافعي، وصوّرتها تحت إدارة المخرج بهاء خداج.

وردّت في وقت سابق على منتقدي كليب أغنية”حالة جديدة”، إذ اتهموها بالتقليد، ما دفعها إلى التعليق بجملة: “ومن لا أعجبه فالجدران كثيرة”.