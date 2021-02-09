أعلنت الفنانة اليمنية ” بلقيس ” في لقائها لبرنامج ” ET بالعربي ” عن إصابتها ب ” متلازمة الكوخ ” بسبب الحجر الصحي والعزل المنزلي الذي فرضته جائحة كورونا .

وتحدثت بلقيس عن أعراض المتلازمة التي شعرت بها فقالت : ” ما كان أقبل أشوف أحد وما بدي أطلع من البيت .. ما بدي أشوف وشي بالمراية حاسة نفسي فاشلة ومحبطة وكان عندي مشكلة في الإندماج مع الناس اللي برة ” .

وأشارت بلقيس إلى إنها تمكنت من تجاوز هذه الأزمة من خلال جلسات التأمل .. وأكدت على أن زوجها حاول مساعدتها ولكنها لم يكن يؤثر فيها أي كلام إيجابي يقال لها .

يذكر أن متلازمة الكوخ هو مرض نفسي انتشر بسبب جائحة كورونا وهو مجموعة من المشاعر السلبية والضيق المرتبط بتقييد الحركة والإضطرابات الفكرية ومن أعراضها الملل واليأس والقلق وصعوبة التركيز .