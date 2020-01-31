بلقيس تنشر صورة لـ طفلها: ” صرلنا اسبوع بدون تلفاز أو آيباد نهائيا”!

شجعت الفنانة بلقيس متابعيها على القراءة لاطفالهم والابتعاد عن الاجهزة التقنية مثل التلفزيون والايباد.

ونشرت بلقيس اول صورة واضحة لطفلها تركي بينما كانت تضعه في حضنها وتقرأ له وعلقت كاتبة: “صار لنا اسبوع تقريبا بدون تلفاز أو آيباد نهائيا في البيت لبيبي تركي ❤️ . . فقط نقرأ ونلعب كثيرا 🦋 ‎”.

واضافت بلقيس “سؤال للأمهات: أي نوع كتب تشترونها للاطفال بعمر سنة و نصف او سنتين وتحسونها ممتعة لهم؟”