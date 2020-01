بلقيس تنشر صورة لـ طفلها: ” صرلنا اسبوع بدون تلفاز أو آيباد نهائيا”!

View this post on Instagram

‎صار لنا اسبوع تقريبا بدون تلفاز أو آيباد نهائيا في البيت لبيبي تركي ❤️ . . فقط نقرأ ونلعب كثيرا 🦋 ‎ . . سؤال للأمهات: أي نوع كتب تشترونها للاطفال بعمر سنة و نصف او سنتين وتحسونها ممتعة لهم؟! @pampersarabia