حرصت الفنانة اليمنية الاماراتية ​بلقيس فتحي​ على توجيه التهنئة للشعب اليمني بمناسبة ​أعياد ثورة 26 أيلول​/سبتمبر.

وظهرت بلقيس فتحي في فيديو، نشرته عبر حسابها على انستغرام، قالت فيه: “أسمى ايات التهاني والتبريكات اوجهها الى اهلي واحبابي وناسي في الجمهورية اليمنية بمناسبة ​أعياد ثورة 26 أيلول​”.

وتابعت بلقيس: “ان شاء الله اليمن لها مستقبل زاهر وجميل يا رب قولوا امين كل عام وانتم بخير”.

.ومن ناحية أخرى، كانت أهدت بلقيس ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أغنية “ملكنا”، التي طرحتها عبر “يوتيوب” من كلمات العصري بن كراز المهيري، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح.