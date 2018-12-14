الصفحة الرئيسية فن بلقيس لـ حسين الجسمي: خير من يمثلنا ويحمل رسالة الفن والسلام

بلقيس لـ حسين الجسمي: خير من يمثلنا ويحمل رسالة الفن والسلام

بواسطة -
0 25
balqees hussein eljassmi

بلقيس لـ حسين الجسمي: خير من يمثلنا ويحمل رسالة الفن والسلام

هنأت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ بعد إعلانه عن مشاركته في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي في ​الفاتيكان​، يوم 15 كانون الأول الجاري، ليصبح أول فنان عربي يشارك في هذا الحدث.

وكتبت بلقيس متوجهةً للجسمي بالقول:” الف مبروك يا أغلى اخ..خير من يمثلنا ويحمل رسالة الفن والسلام بالتوفيق دائماً” وذلك تعليقاً على ما كتبه الأخير حول هذا الموضوع قائلاً:” من المحلية تولد العالمية ومن حنجرة الفنان تتلاقى الحضارات والإمارات كانت وما زالت صانعة الفارق في مجالات الفنون والثقافة التي تتكامل من أجل حياة أجمل للبشرية،وحضورنا في الفاتيكان سيكون ملهم لي وللفن أجمع، هدفنا تعزيز الخير وتكريس الحوار والتسامح بين الأديان والشعوب بصورة راقية”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.