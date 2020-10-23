نشر النجم السوري باسم ياخور عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو يظهر قيامه بصنع مقلب مضحك بزوجته الكاتبة رنا الحريري، رداً منه على قيامها بتصويره في لقطات لم يكن فيها منتبها ونشرها عبر خاصية story في حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”.

وقال باسم: “منذ أيام عدة قامت رنا بتصويري عدة لقطات وأنا أقوم بقراءة التعليقات الواردة على الفيديوهات التي قمت بنشرها عبر قناتي على يوتيوب وأظهرتني وكأني مهووس بقناتي فأحببت أن أرد عليها من خلال نفس القناة”.

وفي التفاصيل، لحق ياخور بزوجته إلى المركز التجاري وتتبعها خفية وقد كان بحوزته المفتاح الاحتياطي الخاص بسيارتها وعند وصولها وركنها السيارة في الموقف المخصص ودخولها الى المول قام بتشغيل سيارتها وتغيير مكانها وبقي يراقبها حتى خروجها.

وعندما أنهت رنا تسوّقها خرجت ولم تجد سيارتها في مكانها وبحثت عنها كثيراً وفي أماكن مختلفة إلا أنها لم تجدها فقامت بالاتصال بزوجها باسم وهي في حالة خوف ولكنه أظهر نفسه بأنه لا يعرف شيئا وأنه سيأتي لمساعدتها وبالفعل أتى ومر بسيارتها من جانبها مرات عدة ولكنها لم تنتبه وأخيرا فاجأها بالاتصال بها من جانبها وهنا أحست رنا بالمقلب الذي انتهى بعناق بينهما.

وأما على الصعيد الفني فسيتصدى باسم لبطولة مسلسل ” العربجي ” للسيناريست عثمان جحى و المخرج تامر اسحاق وإنتاج شركة “غولدن لاين” وأيضا سيشارك ببطولة الموسم الثاني من مسلسل “المنصة”.