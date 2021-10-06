أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عن تعرض الفنان الكويتي ” عبد الله التركماني ” إلى حادث سير خطير تم نقله على إثره إلى أحد المستشفيات .

ونشرت مي العيدان صورة لعبد الله التركماني عبر حسابها على إنستجرام من داخل المستشفى والتي ظهر بها على سرير المرض وبملابس غارقة بالدماء .

وكتبت العيدان في تعليقها على الصورة مطالبة المتابعين بالدعاء له : ” تعرض الفنان المحترم عبد الله التركماني لحادث مروري قدر الله وماشاء فعل ” .

وتابعت : ” الله يقومك بالسلامة بو عبد الحميد ويحفظك ويشفيك ويرجعك لبيتك سالم ل زوجتك وأولادك وأهلك يا راقي يا محترم يا طيب .. دعواتكم له يا جماعة ” .